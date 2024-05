Si chiama Thrill fall, ovvero “caduta da brivido”, la giostra da cui sono precipitati lunedì sera a San Severo, nel Foggiano, nove ragazzini che si stavano divertendo tra le attrazioni del luna park allestito in occasione della festa patronale della Madonna del soccorso.

La giostra è una torre attorno alla quale sono allestiti dodici seggiolini, tre per lato, che una volta giunti in cima vengono lasciati cadere ad alta velocità verso terra, frenando all’ultimo istante. Lunedì sera, qualcosa è andato storto e chi era a bordo è precipitato senza frenata. Secondo quanto ricostruito dal sindaco di San Severo, Francesco Miglio, il guasto avrebbe interessato due cavi di acciaio che si sarebbero lesionati. Il loro cedimento ha provocato il conseguente crollo della struttura che ospitava i ragazzi a bordo.

L’attrazione è stata posta sotto sequestro penale, transennata e vigilata dalla polizia locale. Altri accertamenti sono in corso da parte delle forze di polizia, coordinate dalla procura di Foggia, intervenute insieme ai vigili del fuoco, che dovranno accertare prima di tutto perché i cavi si siano lesionati e abbiano ceduto. Fino al momento del crollo la giostra aveva funzionato regolarmente anche nel fine settimana. Le attrazioni annualmente vengono sottoposte al collaudo e le autorizzazioni vengono rilasciate dopo attente verifiche.

Tra i feriti, tutti tra i 10 e i 14 anni, due ragazze hanno riportato conseguenze più serie. Una di loro ha fratture al femore e al bacino, mentre l’altra ha alcune vertebre lesionate. Ricoverate negli ospedali di San Giovanni Rotondo e Foggia ne avranno per 40 e 30 giorni. Gli altri sette ragazzini hanno riportato lesioni lievi medicate dai sanitari. Per loro non si registra alcuna preoccupazione e nelle prossime ore saranno tutti dimessi.