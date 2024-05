Hanno cercato di truccare anche la scelta del logo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Questo è quanto emerge dall’inchiesta della Procura di Milano per corruzione e turbata libertà degli incanti, che vede al momento tre indagati: l’ex amministratore delegato di Fondazione Milano-Cortina, Vincenzo Novari, l’ex dirigente Massimiliano Zuco e Luca Tomassini, legale rappresentante della società Quibyt, ex Vetrya spa di Orvieto. Le accuse principali riguardano l’affidamento dei servizi digitali a Vetrya (poi diventata Quibyt) da parte di Fondazione, il comitato organizzatore dei Giochi. Ma dal decreto di perquisizione emergono anche altri dettagli: uno di questi riguarda appunto la scelta del logo.

Fondazione Milano-Cortina infatti aveva indetto un sondaggio pubblico per la scelta del logo delle Olimpiadi invernali 2026. Gli italiani, così come gli appassionati di tutto il mondo, erano stati chiamati a votare tra il logo “Futura” (a sinistra nella foto) e il logo “Dado” (a destra nella foto). Il sondaggio era stato perfino pubblicizzato durante il Festival di Sanremo. Qualcuno però ha cercato di interferire nella votazione. La Guardia di Finanza di Milano, si legge nel decreto di perquisizione, segnala “elementi di criticità” in alcune conversazioni tra l’ex dirigente della Fondazione, Massimiliano Zuco, e l’altro indagato, Luca Tomassini. Zuco infatti “insiste con Tomassini affinché uno dei due loghi di Milano-Cortina 2026, oggetto di un ‘televoto’ pubblico gestito – a livello tecnologico – sempre da Vetrya, avesse la meglio sull’altro”.

Il dirigente, che secondo l’accusa avrebbe ricevuto dall’imprenditore Tomassini soldi e una Smart, chiede quindi alla società che gestisce a livello tecnologico la votazione di arrivare a un esito truccato. In base al decreto di perquisizione, non è dato sapere se il tentativo sia andata a buon fine. L’unica certezza è che il 30 marzo 2021 – l’ad era ancora Novari, l’attuale amministratore delegato Andrea Vernier (estraneo all’inchiesta) è subentrato a novembre 2022 – la Fondazione Milano-Cortina in pompa magna nel Salone d’Onore del Coni a Roma annunciò l’esito della votazione: ha vinto il logo “Futura” con 871.566 voti espressi online sul sito e sull’app di Milano Cortina 2026. Una netta maggioranza del 75% di preferenze, stando ai dati ufficiali. Il monogramma che forma un 26 e ricorda un’impronta lasciata sulla neve è diventato il logo ufficiale.