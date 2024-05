Due incidenti stradali mortali nella notte nel Casertano si sono conclusi con la morte di quattro giovani. Il primo – avvenuto nel comune di Villa Literno (in via delle Dune) – è stato uno scontro frontale tra due auto. Subito dopo l’impatto le autovetture hanno terminato la loro corsa una sul bordo della carreggiata e l’altra ribaltata al centro della strada. Sei i passeggeri coinvolti: quattro giovani a bordo di una 500 Abarth e una coppia con una 500 X. Ad avere la peggio sono stati i tre ragazzi – una 20enne e due ragazzi di 23 e 25 anni rispettivamente rumeno e ucraino – rimasti incastrati all’interno dell’Abarth. I vigili del fuoco hanno estratto dall’abitacolo le persone ferite: i sanitari presenti sul posto hanno accertato il decesso. Il quarto passeggero, invece – un 21enne di Giugliano in Campania -, è rimasto ferito gravemente, così come la coppia che viaggiava sull’altra auto – un uomo ed una donna di 49 e 54 anni – residenti a Casapesenna. La dinamica dell’impatto è stata ricostruita solo parzialmente dai carabinieri della Compagnia di Casal di Principe che, senza l’aiuto di telecamere e testimoni, hanno usato come prova solamente i segni lasciati dai freni sull’asfalto.

Il secondo incidente, invece, è avvenuto sulla SS7 nel comune di Caserta. La vittima è un ventenne, che pare abbia fatto tutto da solo con la sua auto mentre viaggiava proprio sulla statale Appia. Una volta arrivati sul posto, infatti, i vigili del fuoco hanno trovato solo un’autovettura che si è ribaltata in mezzo alla strada. Il ragazzo di 20 anni è sbalzato fuori dall’abitacolo ed è stato recuperato senza vita con tecniche S.A.F. (speleo alpino fluviale) dal personale nella scarpata adiacente la strada. La dinamica e le cause sono ancora da accertare.