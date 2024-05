È morto dopo essere stato azzannato dal pitbull dei genitori. La vittima è un bambino di soli cinque mesi. È accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì a Palazzolo Vercellese, cittadina in provincia di Vercelli. Secondo una prima ricostruzione il bimbo era in braccio alla nonna nel giardino quando il cane si è avventato contro la donna facendola cadere: il pitbull avrebbe poi azzannato alla testa il bambino.

A lanciare l’allarme sarebbero stati gli stessi genitori del bambino, una giovane coppia trasferita da poco in paese: secondo i primi accertamenti, il bimbo era in casa con la nonna al momento dell’aggressione. I genitori, invece, erano usciti a fare la spesa. Inutili i soccorsi dell’équipe sanitaria, intervenuta con l’elisoccorso: per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Vercelli. Il pitbull è stato sequestrato dai militari dell’Arma forestale in attesa degli accertamenti. A quanto pare non c’erano mai stati segnalazioni di aggressività del cane.

Solo pochi giorni fa a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, una bambina di 2 anni e mezzo era stata azzannata in casa da un pitbull mentre giocava con la sorellina gemella: la bimba è fuori pericolo. A fine aprile, invece, a Eboli (Salerno) un bimbo di 15 mesi ha perso la vita dopo essere stato assalito da due pitbull di una amica della madre.