È stato ritrovato il corpo di Mario Porro, il pensionato 66enne di Cantù disperso da ieri pomeriggio, quando era caduto nelle acque del torrente Serenza in piena a causa delle forti precipitazioni. Porro è stato ritrovato a circa tre chilometri a valle dal punto in cui era caduto in acqua.

L’uomo era uscito con due amici per guardare la piena del torrente da un ponticello, che poi è crollato trascinandolo in acqua. Gli altri due invece, secondo le testimonianze, sono riusciti a uscire dall’acqua. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato dal reparto sommozzatori dei Vigili del fuoco.