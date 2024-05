Una ragazza di 13 anni è finita in ospedale, in coma etilico, dopo aver bevuto una bottiglia di vodka insieme a un suo amico di 15 anni. È accaduto, giovedì scorso, in un appartamento a Pavia. I genitori del 15enne erano usciti di casa e hanno lasciato il minore da solo che ha deciso, quella sera, di ospitare una sua amica, due anni più giovane di lui. Una volta soli, i due minorenni hanno preso una bottiglia di vodka dei genitori e se la sono bevuta tutta in meno di un’ora.

Dopo alcuni bicchieri, la 13enne si è accasciata sul pavimento e ha perso conoscenza. Fortunatamente il ragazzo di 15 anni, anche se ubriaco, è rimasto più lucido e accorgendosi della gravità della situazione è riuscito a chiamare il 118. Una volta sul posto, i sanitari hanno trasportato la ragazza all’ospedale San Matteo dove è stata sottoposta a una terapia di idratazione, per diluire l’alcool nel sangue. La giovane è stata tenuta in osservazione per la notte e, oggi, è stata dimessa senza conseguenze.