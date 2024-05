“Dopo il voto in commissione, in cui grazie al nostro sostegno si è impedito di alzare la sugar tax, siamo stati accusati di essere a favore di questo governo. E allora quale intervento migliore della fiducia per dire che noi siamo contro questo governo. E anzi rimarchiamo le divisioni interne di una maggioranza che in campagna elettorale permanente dimentica la propria componente liberale e si atteggia a populista. Ogni riferimento a Forza Italia è puramente voluto”. Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in dichiarazione di voto al Senato, durante l’esame del dl Superbonus per il quale il governo ha chiesto il voto di fiducia. Sottolineando che è il governo “delle tasse”, Renzi ha proseguito dicendo di essersi sempre opposto alla sugar tax. Per questo, nel voto in commissione, “non siamo stati la stampella per il governo, ma quelli che se hanno una stampella da dare la danno agli imprenditori italiani”.

Parlando del Superbonus, Renzi ha proseguito, “è una misura sbagliata concettualmente” che però “è stato mantenuto dal governo Draghi e dal governo Meloni”