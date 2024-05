È stato centrato a Napoli il ‘6’ al Superenalotto e il vincitore si porta a casa una vincita monstre da 101.511.953,21 euro. La combinazione vincente è stata 6, 20, 40, 55, 71 e 80, indovinata con una schedina da 2 euro che vince l’intero jackpot. La sestina fortunata è stata giocata nel tabaccaio di via Toledo 410, nel pieno centro del capoluogo campano. È la prima vincita con sei punti del 2024.

La circostanza dei 2 euro giocati – dicono i curiosi che si sono radunati davanti alla tabaccheria, chiusa a quest’ora – avvalorerebbe l’ipotesi che la giocata sia stata fatta da qualcuno di passaggio. Oppure, chissà, è qualche cliente abituale di questo piccolo esercizio, fortunato fin dal nome: “Bella ‘mbriana”, che nella credenza popolare napoletana è lo spirito benefico della casa.

“Vendo centinaia di giocate ogni giorno, come fai a sapere chi è stato?”, dice Salvatore, il titolare. “Posso solo sperare che sia una persona del quartiere: conosco tanti che ne avrebbero bisogno e mi piacerebbe che i soldi andassero a uno di questi. Certo sono tanti, un mucchio di soldi…”.

Il 6 centrato a Napoli è la nona vincita più ricca nella storia del Superenalotto, con il record sempre ben saldo nelle mani dei vincitori dei 371 milioni assegnati nel febbraio 2023 ad Atripalda e in altre località con un sistema diviso in 90 quote. Nel 2019, invece, a Lodi era stato centrato un 6 da 209 milioni con una schedina da 2 euro generata automaticamente dal sistema. Altre vincite da oltre 100 milioni di euro sono state conseguite tra il 2009 e il 2018 a Parma, Pistoia, Caltanissetta, Bagnone, Montappone e Vibo Valentia.

Con quella di stasera sono 130 le vincite con il 6 realizzate dalla nascita del Superenalotto. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. Matematicamente sono 622 milioni le sestine possibili per centrare la combinazione esatta. Alla crescita del jackpot ha contribuito anche la nuova formula di gioco, introdotta nel 2016: viene destinata al montepremi una parte più sostanziosa della raccolta, si vince anche con il 2 e sono previsti dei premi istantanei.