“Detto nel modo più semplice possibile: Netanyahu vuole raggiungere degli obiettivi, terrorizza i palestinesi, e l’obiettivo è che i palestinesi facciano quello che dice Netanyahu“. Lo ha detto Alessandro Orsini, sociologo e saggista, che al Salone del Libro di Torino ha presentato il suo ultimo libro, intitolato Ucraina-Palestina. Il terrorismo di Stato nelle relazioni internazionali, edito da PaperFirst. Orsini ha spiegato come mai il concetto di “terrorismo di Stato” si possa applicare all’attuale governo di Tel Aviv: “Usa il terrorismo per piegare una popolazione indifesa e senza via di fuga alla propria agenda. Attraverso lo sterminio di una parte di popolazione, arriva un messaggio alla parte che sopravvive, che intanto vive nel terrore, e alla fine è costretta ad adeguarsi”.

UCRAINA/PALESTINA.

IL TERRORISMO DI STATO NELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

