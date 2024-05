Un saluto alle telecamere che sarebbe potuto costare caro a Filippo Ganna. È accaduto durante la settima tappa del Giro d’Italia, la cronometro Foligno-Perugia . Il ciclista italiano del Team Ineos Grenadiers – campione italiano a crono – ha rischiato di cadere pochi metri dopo il via a causa di una spettatrice che – con l’obiettivo di salutare in camera – l’ha accidentalmente colpito sul braccio. Ganna fortunatamente non ha perso l’equilibrio e ha proseguito la gara, ma se il colpo fosse arrivato poco più in basso, sul manubrio, lo avrebbe scaraventato sull’asfalto.

L’accaduto

Il pomeriggio di Ganna sarebbe potuto durare meno del previsto. Il motivo? Poco dopo il via della settima tappa del Giro d’Italia, la spettatrice ha allargato oltre le transenne il braccio rischiando di far cadere il ciclista che stava passando in curva proprio in quel momento. Nel video – pubblicato dall’account ufficiale X del Giro – si può notare come la tifosa abbia voluto allargare il braccio per salutare in camera. Fortunatamente, l’impatto è stato lieve a abbastanza alto da non far perdere l’equilibrio al ciclista italiano che, poco dopo, ha scosso la testa per l’accaduto.