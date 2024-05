“La nostra via di provare a rigenerare San Siro è l’unica possibile”. In occasione della presentazione del servizio di Faceboarding all’aeroporto di Linate, il sindaco di Milano – Giuseppe Sala – si è esposto in merito alla presenza di un vincolo culturale sullo stadio San Siro confermato dal TAR. A margine dell’evento, Sala ha parlato di restyling per uno dei luoghi simbolo del capoluogo lombardo.

Sala: “Dobbiamo convincere Inter e Milan”

Come anticipato, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – lo scorso 7 maggio – ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Comune di Milano sul vincolo relativo al secondo anello dello stadio Stadio San Siro. Il nuovo progetto voluto da Inter e Milan, dunque, non si farà.

Alla presentazione del servizio di Faceboarding all’aeroporto di Linate, Giuseppe Sala è intervenuto così: “Anche la sentenza di oggi è un passo in più per dire che San Siro non è abbattibile quindi ci sono due alternative: o riusciamo a convincere le squadre a rigenerare San Siro ed è una vittoria per la città oppure, se ciò non avverrà, San Siro rischia di trasformarsi in qualcosa che perde un po’ del suo ruolo“. Il sindaco di Milano ha poi proseguito: “Anche per Linate abbiamo in alcuni momenti immaginato un futuro buio, San Siro è passato attraverso settimane e mesi difficili però possiamo sperare che attraverso questo lavoro realizzato da WeBuild ci possa essere l’opportunità per dargli una seconda vita“.