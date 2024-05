Oltre il danno, la beffa. Potremmo sintetizzare così l’amara – quanto deludente – serata in Champions League del Paris Saint-Germain che perde in campo…e anche sui social. Sui propri profili X, il Borussia Dortmund tiene a ricordare (in modo ironico) quando nel 2020 furono Mbappé e compagni i protagonisti di un simpatico siparietto al termine della partita. Quattro anni dopo, la situazione si è completamente ribaltata.

Il karma colpisce il Psg: l’esultanza alla “Haaland” ripresa in tutto il mondo

Tastes like fine wine ???? https://t.co/lxnBFC4yPh — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 7, 2024



“Tastes like fine wine” (“Ha il sapore del buon vino”) è il tweet che il Borussia Dortmund “rinfaccia” ai rivali. Il profilo ufficiale X inglese del club tedesco, infatti, ha repostato una foto di gruppo del PSG risalente al 2020 quando nel rumore assordante del Parco dei Principi – a causa delle restrizioni Covid – i parigini vinsero il doppio scontro proprio contro il Dortmund esultando al termine del match come Erling Braut Haaland, all’epoca di proprietà dei gialloneri. Una posa in modalità zen, com’è solito fare l’attaccante norvegese: insomma, una foto “invecchiata male”. Dopo quattro anni, il Dortmund trova finalmente la sua vendetta e riscopre una finale europea che passa dalla testa di Mats Hummels e da un sano e divertente – non per i tifosi francesi – sfottò social.