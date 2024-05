“Noi andiamo avanti come al solito. Ovviamente siamo garantisti, quindi sino a quando le cose non si sapranno, non ci esprimiamo. Io non so assolutamente nulla di quello che è successo”. Così il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha commentato a caldo l’inchiesta per corruzione che ha coinvolto il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, ora agli arresti domiciliari. Bucci, parlando con i cronisti, sembra cadere dalle nuvole, dicendo di averlo saputo solo poco fa. Ma sottolinea: “Il porto? Io non lo so, non lo posso commentare. Faremo il possibile perché non si blocchi”. E ripete: “Io sono garantista, in ogni caso ho piena fiducia nella magistratura”.