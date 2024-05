Bagarre alla Camera dei deputati quando il Pd, per bocca di Valentina Ghio, ha chiesto un’informativa urgente dopo gli arresti in Liguria e a Genova, che hanno coinvolto anche il presidente della Regione, Giovanni Toti. “Abbiamo assistito al collasso istituzionale” ha detto Ghio “e vorremmo chiedere al ministro competente che ne sarà del futuro delle numero opere in progetto in Liguria, vincolate da ingenti investimenti”. Alla deputata dem ha risposto un infervorato Roberto Giachetti, che dopo aver richiamato la presunzione d’innocenza, ha accusato il Pd di essere giustizialista: “Dovete vergognarvi” ha detto. Il presidente di turno, Giorgio Mulè, ha fatto spegnere il microfono di Giachetti e ha riportato la calma in Aula con una discreta fatica.