La statua rifiutata da Milano, sarà esposta in Senato a Roma per un mese. L’iniziativa è dello stesso presidente di Palazzo Madama ed esponente Fdi Ignazio La Russa: l’opera dal titolo “Dal latte materno veniamo” della scultrice Vera Omodeo e raffigurante una donna che allatta al seno un neonato ha trovato ospitalità nei palazzi istituzionali.

La statua ha fatto molto discutere nelle scorse settimane perché, in un primo momento, avrebbe dovuto essere esposta in piazza Duse a Milano, nella zona di Porta Venezia: la commissione di esperti d’opere d’arte ha però respinto la proposta sostenendo che rappresenta “valori rispettabili ma non universalmente condivisibili”. L’organismo, nato nel 2015 con l’allora sindaco Giuliano Pisapia e composta da tecnici comunali e della Soprintendenza di Belle Arti, aveva anche suggerito di collocarla in un luogo come un ospedale o un istituto religioso perché “il tema della maternità venisse valorizzato a pieno”.

La Russa ha rivendicato l’iniziativa: “Credo che le donne abbiano a volte meno opportunità degli uomini, quindi penso sia giusto mettere attenzione su questo”, ha detto a Rai Radio 1. “Ma sul fatto che tocca a lei la maternità c’è poco da fare. Lo ha deciso la natura. Il pudore non c’entra nulla. Io credo che desse fastidio la maternità” in quanto la statua “sottolinea che è un rapporto fra madre e figlia”.