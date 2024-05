È stato sorteggiato il tabellone degli Internazionali BNL di Roma, il Masters 1000 sulla terra rossa in cui non ci sarà Jannik Sinner che ha dato forfait per il riacutizzarsi del problema all’anca destra che lo accompagna dalla semifinale a Montecarlo. Toccherà allora agli oltre 20 italiani, impegnati fra il torneo femminile e quello maschile, il compito di portare in alto la bandiera tricolore.

Gli italiani – L’unica testa di serie tra gli azzurri è Lorenzo Musetti. Il carrarese entrerà quindi in gioco al secondo turno, con debutto programmato fra venerdì 10 o sabato 11 maggio, e potrà trovare lo statunitense Eubanks o un tennista proveniente dalle qualificazioni. Al primo turno di Roma si vedranno due derby fra connazionali: quello fra Matteo Gigante e Giulio Zeppieri, entrambi entrati in tabellona con una wildcard, e fra Matteo Berrettini e Stefano Napolitano. Matteo Arnaldi, invece, affronterà il ceco Machac, mentre Lorenzo Sonego debutterà con Lajovic e Luciano Darderi con Denis Shapovalov. Luca Nardi se la vedrà con Altmeier e la wildcard Fabio Fognini con il britannico Daniel Evans. Chiudono il conto Flavio Cobolli (contro un qualifier) e Andrea Vavassori (contro Koepfer).

I big – Per quanto riguarda gli altri partecipanti, Alexander Zverev è stato sorteggiato dalla stessa parte di Novak Djokovic. Il fresco vincitore del Masters 1000 di Madrid Rublev, invece, nella parte bassa con il connazionale Daniil Medvedev. Torneo in salita per Rafa Nadal, che al secondo turno troverà Hurkacz. Ecco i potenziali quarti di finale: Djokovic vs Ruud, Dimitrov vs Zverev, Rublev vs Tsitsipas, Hurkacz vs Medvedev.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Internazionali BNL d’Italia (@internazionalibnlditalia)

Le italiane – Tra le ragazze, l’altra e unica testa di serie italiana è Jasmine Paolini. La numero 12 del mondo affronterà al primo turno l’egiziana Mayar Sherifo la croata Petra Martic. Anche qui presente un derby, cioè quello fra Vittoria Paganetti e Lucrezia Stefanini. Delineato il futuro di tre fra le dieci ragazze che affronteranno tre americane: Lucia Bronzetti vs Kenin, Sara Errani vs Anisimova e Lisa Pigato vs Rogers. Brancaccio disputerà il suo primo turno con Siniakova, mentre Trevisan contro Putintseva. Futuro ancora incerto per Cocciaretto, Pedone e Di Sarra, che incontreranno un’avversaria dalle qualificazioni.

Le big – Pesano le assenze di Jessica Pegula e Karolina Pliskova (vincitrice nel 2019). Ci sarà invece Naomi Osaka. Tra le partite del primo turno, una delle più interessanti è sicuramente quella che vede opposte Mirra Andreeva e Paula Badosa. Come a Madrid, Rybakina è nella parte di tabellone di Sabalenka. Dall’altra parte, invece, Gauff e Swiatek. Questi gli ipotetici quarti di finale: Swiatek vs Vondrousova, Gauff vs Zheng, Sakkari vs Rybakina, Jabeur vs Sabalenka.