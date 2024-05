Manifestazione antifascista contro Matteo Salvini nella serata di giovedì 2 maggio a Livorno. In occasione della presenza del ministro delle Infrastrutture e segretario della Lega nella città toscana per un incontro con i cittadini al Cinema Teatro “4 Mori”, è stata organizzata una contestazione nella zona dell’appuntamento, blindata per sicurezza dalla forze di polizia in tenuta antisommossa. I manifestanti hanno lanciato ortaggi verso gli agenti schierati e hanno cercato ripetutamente di forzare il cordone formato dalle forze dell’ordine in borghese per raggiungere il luogo dell’appuntamento. Dopo numerosi tentativi di sfondamento contenuti dallo schieramento, la manifestazione si è sciolta attorno alle 22:15.