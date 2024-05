Lite alla fermata della metro A di Roma, Ottaviano. Come si vede in un video pubblicato da Welcome to Favelas, due uomini hanno litigato violentemente: nella clip si vede una persona, armata di bastone, aggredirne un’altra, colpendola ripetutamente. Tra i due volano offese e parole cattive ma, almeno nella clip, non arriva nessun vigilante.

Non si conoscono i motivi della lite. Secondo alcuni testimoni i due avrebbero discusso per futili motivi all’interno del vagone per poi passare alle mani una volta scesi.