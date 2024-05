Il ministero degli Interni britannico ha pubblicato un video che mostra il personale delle forze di polizia che si occupano dell’immigrazione che preleva i migranti dai loro luoghi di residenza nel Regno Unito prima della loro deportazione in Ruanda. Il parlamento britannico ha approvato una legislazione che costringe i migranti che non superano la procedura di asilo a lasciare il Paese ed essere trasportati forzatamente in Ruanda. Il ministero degli Interni afferma che i voli dovrebbero iniziare “nelle prossime nove-undici settimane”. La politica ha lo scopo di dissuadere i migranti dall’attraversare la Manica per raggiungere la Gran Bretagna dalla costa francese su piccole imbarcazioni.