Daniil Medvedev ha vinto la gara dei sedicesimi di finale al Masters 1000 di Montecarlo contro Gael Monfils. Una pratica che è stata archiviata in due set (6-2, 6-4) e un’ora e mezza di gioco. Il russo, al termine del match, ha scritto il consueto messaggio sulla telecamera di fine partita lanciando una battuta goliardica: “Dentro o fuori?“. La frase non è casuale, ma fa riferimento a un momento precedente del match che gli ha fatto perdere la testa fino ad assaltare una tenda.

Daniil Medvedev signs the camera after some close line calls in his match with Gael Monfils in Monte Carlo: “In or out?” ???? pic.twitter.com/oJBn42CgzP — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 10, 2024



Durante il quarto game del secondo set, si susseguono due episodi che hanno fatto esplodere la rabbia di Medvedev: una palla chiamata fuori dal giudice di linea è corretta in buona dal giudice di sedia, Lahyani, e dopo per convalidare una risposta chiaramente fuori si rende ancora necessario l’intervento dell’arbitro. Al cambio campo il numero 4 del mondo ha perso il controllo e si è scagliato contro l’ufficiale di gara, ritornando sul primo episodio: “È fuori, è fuori. Come fai a scusarti? Ho perso un game, si tratta di sport – dice mentre cerca di scardinare la tenda che lo proteggeva dal sole – Mio dio, state diventando ridicoli. Con l’Hawk-Eye live, non vedi nulla”. A fine partita Medvedev si è scusato con Lahyani e ha scritto il messaggio sul vetro della telecamera, mettendo fine alla questione.