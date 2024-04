Una messa in ricordo di Benito Mussolini e Clara Petacci, di cui ricorre l’anniversario della morte, poi annullata dall’arcivescovo. È quanto accaduto a Catania, dove l’arcivescovo Luigi Renna ha disposto la chiusura della chiesa e ha annullato una messa che, complice un necrologio sulla stampa cittadina, sarebbe diventata occasione di “esternazioni ideologiche”. “La Santa Messa nella chiesa Santa Caterina a Catania, per ricordare Benito Mussolini, è stata annullata” si legge in una nota dell’arcidiocesi.

“Per evitare – continua la nota – che a margine di una messa di suffragio ci possano essere non opportune esternazioni ideologiche che nel recente passato hanno avuto degli spiacevoli precedenti”. Sulla stampa locale era infatti apparso un necrologio con la scritta “anniversario” e con sotto specificato “Fiamma Tricolore ricorda Benito Mussolini” con appuntamento alla celebrazione religiosa prevista per le 19. Necrologio che non è passato inosservato alla curia catanese.