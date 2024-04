Un uomo di 57 anni è morto a Carpaneto, in provincia di Piacenza, dopo essere stato investito, secondo quanto riferito dal 57 enne stesso prima di morire. Intorno alle 23 una donna l’ha trovato riverso a terra a pochi metri dalla sua abitazione e ha cercato aiuto nella vicina sede della pubblica assistenza. Ai soccorritori la vittima, che secondo Il Piacenza era in gravi condizioni e presentava traumi e contusioni su tutto il corpo, ha riferito di essere stata investita da un’auto che non si è fermata. Il 118 lo ha trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Piacenza, ma nel corso della notte il 57enne è morto a causa della gravità del quadro clinico.

Sul posto, oltre ai carabinieri della stazione locale, è intervenuto un mezzo di soccorso dell’ospedale di Fiorenzuola. L’uomo presentava un colpo all’addome ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Piacenza, ma è morto nel corso della notte a causa dei traumi. I militari stanno analizzando le immagini delle telecamere di zona per verificare cosa sia accaduto.