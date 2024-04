C’è anche il deputato leghista Antonio Angelucci alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia dove tra poco la premier Giorgia Meloni annuncerà la sua candidatura alle elezioni europee. Angelucci si è presentato nel retropalco, sulla spiaggia di Pescara proprio a ridosso della sala principale, e ha parlato per qualche minuto con il vicepremier Antonio Tajani e con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Una presenza che solleva qualche perplessità visto che Angelucci, deputato del Carroccio e imprenditore delle cliniche private del Lazio, è in trattativa con l’Eni per acquisire l’agenzia di stampa Agi. Nel backstage c’è anche Meloni. Chissà se i due avranno parlato della questione. Giovedì scorso a Bruxelles la premier aveva spiegato di non saperne niente.

Ieri proprio a margine di un panel sul Piano Mattei moderati da Mario Sechi, l’ad di Eni Claudio Descalzi ha confermato la trattativa: “Non abbiamo ancora deciso, stiamo facendo valutazioni”, ha spiegato Descalzi ai cronisti. Poi ha aggiunto che il preliminare non è stato ancora firmato ma che la trattativa in corso c’è eccome: “Noi siamo un’azienda e non un editore – continua – stiamo facendo le nostre valutazioni, vedendo se ci sono altre società interessante”. E ancora: “Negli ultimi dieci anni abbiamo avuto diverse offerte ma non sono state reputate congrue”. Passa Sechi, che potrebbe tornare di nuovo a dirigere Agi con Angelucci, saluta tutti e ride: “Siamo sempre qua…”.