Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni parla della chiacchierata vendita dell'Agenzia Giornalistica Italia, la seconda agenzia di stampa italiana, che potrebbe essere acquisita da Antonio Angelucci, deputato della Lega, imprenditore nel settore delle cliniche private ed editore di quotidiani. Descalzi ha partecipato a un panel dedicato al 'Piano Mattei' durante la conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a Pescara.

Marco Minniti, ex ministro dem ed attuale presidente della Fondazione Med-Or, nasconde la maglietta. Desclazi, letto lo slogan, evita di mostrala a favore di fotografi e telecamere, come invece fatto il giorno precedente da Stefano Pontecorvo, presidente di Leonardo. Al termine del dibattito scatta la consegna delle maglie, su cui è stampato lo slogan della campagna elettorale per le prossime elezioni europee del partito guidato da Giorgia Meloni.

Per uscire dalla sala, sotto l’occhio attento della parlamentare FdI Augusta Montaruli, i volontari organizzano un cordone attorno all’AD di Eni, accompagnato dal capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo Carlo Fidanza. Il perché si capisce subito quando alcuni cronisti avvicinano Descalzi per chiedergli della vendita dell’Agi. Non mancano spintoni nonostante Descalzi stesse rispondendo alle domande dei cronisti. “Stiamo ancora facendo una valutazione perché stiamo cercando se c’è ancora qualche interessato”. Descalzi aggiunge: “stiamo vedendo, come già da dieci anni, se ci sono altre società interessate, altri editori interessati”. Se sia improprio vendere ad Angelucci, innescando un evidente conflitto d’interesse, Descalzi non risponde. “Eni è una società di energia e non è un editore ed è già da dieci anni che abbiamo ricevuto anche altre proposte ma non son state valutate coerenti” afferma quando è ormai giunto in una zona non accessibile ai giornalisti.