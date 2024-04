Prima la rissa, poi gli spari. Una ragazza è rimasta ferita al piede da uno sparo partito nel corso di una rissa scoppiata poco dopo mezzanotte davanti a un locale in zona Ferro di Cavallo a Sezze, in provincia di Latina. La giovane, probabilmente estranea agli scontri, è stata trasferita all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il colpo di pistola, secondo una prima ricostruzione, non era diretto a lei.

Al termine della rissa uno dei coinvolti ha estratto un’arma da fuoco e esploso un colpo, probabilmente come atto di ritorsione verso il ragazzo con cui aveva litigato poco prima, colpendo invece la ragazza seduta a un tavolino poco distante, sembrerebbe tra il piede e la caviglia. Il colpo d’arma da fuoco, quindi, avrebbe centrato la giovane di “rimbalzo“, come spiegato dal comando provinciale dei carabinieri di Latina. Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione, i quali stanno ascoltando diversi testimoni. Sul posto, oltre ai militari della stazione di Sesse, i colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Latina

“In merito ai fatti di questa notte sono in strettissimo contatto con le forze dell’ordine. Adesso mi trovo al Santa Maria Goretti per accertarmi delle condizioni della ragazza – le parole del sindaco di Sezze Lidano Lucidi – Voglio esprimere la massima vicinanza della città di Sezze, alla ragazza e alla sua famiglia, oltre che affermare la piena fiducia al lavoro delle forze dell’ordine, che sono sicuro assicureranno alla giustizia quel delinquente!”. La giovane è stata sottoposta ad un intervento chirurgico, perfettamente riuscito e che ha permesso di rimuovere l’ogiva. La ventenne è adesso fuori pericolo, con una prognosi di 30 giorni. In ospedale, per accertarsi dello stato di salute della ragazza, si è recato anche lo stesso sindaco Lucidi.

Secondo quanto ricostruito, due gruppi, circa 10 persone in totale, tutti di nazionalità romena o albanese fra i 20 e i 40 anni, sono venuti alle mani per futili motivi, probabilmente in preda ai fumi dell’alcol, scatenando la rissa. Dopo essersi allontanati, si sono ritrovati in un locale, dove uno di loro ha esploso il colpo di pistola che ha colpito di rimbalzo la ragazza mentre era seduta ad un tavolino con alcune amiche, in mezzo a decine di persone che affollavano il bar. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l’accaduto e risalire all’identità dell’uomo che ha sparato.