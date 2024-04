Un cadavere è stato ritrovato la notte scorsa a Livorno nei canali che attraversano l’abitato. Il corpo, rinvenuto intorno all’1.30 tra piazza della Repubblica e scali delle Cantine, affiorava in acqua ed è stato notato da alcuni passanti che hanno avvisato il 112. Si tratta di un uomo di 47 anni di origine nordafricana. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e l’avvio dell’indagine, che dovrà stabilire le cause e le circostanze del decesso. Sul posto è stata inviata anche un’ambulanza del 118 con il medico e i vigili del fuoco, che hanno raggiunto e portato a riva il corpo. Il medico del 118 ha constatato il decesso. Sono stati avviati anche gli accertamenti medico legali.

Secondo quanto emerge dai primi accertamenti, dall’ispezione esterna del cadavere non risulterebbero segni apparenti di ferite o di lesioni. La procura di Livorno ha disposto l’autopsia. Per ora sono al vaglio numerose ipotesi, non si esclude possa anche essere caduto nel canale a causa di un malore. I carabinieri al momento tengono in considerazione più ipotesi ma da quanto emerge finora si tende ad escludere l’omicidio come causa della morte. Con l’autopsia sarà possibile verificare anche se l’uomo avesse assunto droghe o alcool.