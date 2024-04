Uno ‘sguardo di troppo‘ e poi un violento pestaggio. A Pomigliano D’Arco, in provincia di Napoli, un ragazzo di soli diciotto anni la notte tra venerdì 26 e sabato 27 aprile è stato aggredito e picchiato con calci e pugni da un gruppo di almeno tre persone. Dietro le violenze, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri intervenuti sul posto, uno sguardo interpretato male dagli aggressori. I militari della locale stazione sono intervenuti verso le 22 in piazza Giovanni Leone – piazza principale del comune, vicina a bar e locali – dopo la segnalazione di un passante al 112.

Secondo una prima ricostruzione, almeno tre persone hanno aggredito in piazza Primavera, distante solo un chilometro dal luogo dell’intervento, il 18enne, che risulta incensurato. Le forze dell’ordine hanno contattato il 118. La vittima, maggiorenne solo da alcuni giorni, è stata trasferita nell’ospedale vecchio Pellegrini di Napoli. Per il ragazzo, poi dimesso, il referto medico ha confermato la violenza delle percosse subite: “Trauma maxilofacciale con fratture scomposte delle ossa del naso, guaribile in 41 giorni“. I carabinieri, le cui indagini sono ancora in corso, hanno intanto acquisito le immagini delle telecamere della zona e potrebbero sentire eventuali testimoni presenti nella zona.