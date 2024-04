Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, dal palco della kermesse programmatica di Fratelli d’Italia, in corso a Pescara, cercando di argomentare le sue posizioni ha tradito un punto di vista superato dalle sensibilità e dalle convinzioni più diffuse: “l’uomo è l’unico essere senziente, non ce ne sono altri. Sono tutti importanti, animai e piante, tutti. Ma l’uomo è una cosa diversa, è l’unico che può avere dati scientifici che permettono all’ecosistema di riequilibrarsi”. Tutto questo per sostenere che agricoltori e pescatori, grazie al fatto che traggono reddito da mare e terra sono i primi ambientalisti.