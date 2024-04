“Nessuno può darci lezioni sull’antifascismo. Il 25 aprile è la festa di tutti gli italiani, non di un solo partito. L’Europa ha segnato la fine della stagione delle dittature. La festa della Liberazione è la festa della libertà. Mi auguro che festeggeremo in un momento di unità nazionale”. Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di una conferenza stampa nella sede di Forza Italia. “Noi ministri abbiamo girato su una Costituzione antifascista. Non credo si debbano fare censure: non mi piace quando si chiede a una deputata se è ebrea pure no. Non mi piace se si critica chi è contro l’aborto. Se uno è contrario al Governo può dirlo“