I nitazeni sono il nuovo fentanyl. Oppioidi sintetizzati a fini antidolorifici alla fine degli anni Cinquanta, non sono mai stati commercializzati a causa dei danni che possono provocare all’organismo, ma si sono diffusi negli ultimi anni grazie al commercio illegale online. Secondo un’inchiesta della Bbc, la droga è stata messa in vendita anche tramite piattaforme di social media come X e SoundCloud. Sono considerati 40 volte più potenti del fentanyl e hanno provocato più di 200 morti tra Europa e Stati Uniti dal 2019, anno in cui sono stati intercettati nel mercato dalle forze di polizia internazionali. Intanto l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (Emcdda) ha aggiunto gli oppioidi sintetici N-pirrolidinometonitazene (metonitazepina), etileneossinitazene, N-desetil etonitazene e N-desetil isotonitazene all’elenco delle nuove sostanze psicoattive sottoposte a monitoraggio intensivo.

Più mortali dell’eroina, i consumatori li assumano spesso inconsapevolmente perché vengono nascosti all’interno di altre sostanze illegali dagli spacciatori che cercano di ridurre i costi di produzione. La Bbc ha scoperto più di una dozzina di tipi di nitazeni pubblicizzati con i loro diversi nomi chimici online. Contattati dal quotidiano inglese, i fornitori hanno inviato loro video e foto della droga, compresi sacchi da un chilo su bilance digitali. Alcuni hanno spiegato che avrebbero eluso la dogana nascondendo la droga in cibo per cani e forniture per il catering, e hanno assicurato che le sostanze sono sicure, nonostante non abbiano mai ricevuto il via libera all’utilizzo medico. Secondo la National Crime Agency (NCA) gli oppioidi nitazenici sono la causa di almeno 101 decessi nel Regno Unito tra il 1° giugno 2023 e il 22 febbraio 2024, pari a quasi tre morti a settimana.

Secondo l’European drug report 2023: trends and developments pubblicato lo scorso febbraio dall’Emcdda, si tratta della nuova minaccia per l’Italia e l’Europa. Nello stesso anno la Drug Enforcement Agency (DEA) statunitense ha accusato 11 aziende cinesi per la vendita di oppioidi sintetici, tra questi anche i nitazeni. Inoltre la Met Police ha chiuso una fabbrica illegale di pillole nella zona ovest di Londra che produceva centinaia di migliaia di pastiglie di Xanax contraffatte e altre benzodiazepine, che contenevano anche nitazene. L’indagine della BBC rivela che la polizia inglese ha scoperto alcuni messaggi di testo sui telefoni di un gruppo criminale, dopo un raid dell’agosto 2022, che dimostravano che all’inizio erano riluttanti a usare i nitazeni tra gli ingredienti di altre sostanze, ma che erano stati spinti ad usarli proprio dai loro fornitori con sede in Cina, da cui è possibile ordinarli. È possibile che alla base della loro diffusione nei laboratori e nello spaccio ci sia il loro basso costo. La vendita e l’importazione di nitazeni, vietata nel Regno Unito, non è ancora bandita in Cina nei suoi nuovi derivati. Nel novembre 2023, però, Stati Uniti e Cina hanno annunciato una nuova collaborazione per reprimere il commercio illegale di nitazeni.