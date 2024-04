Otto persone sono rimaste intossicate questa mattina all’interno dell’hotel Barberini, al centro di Roma, a causa del cloro utilizzato nella Spa. Lo riferiscono i vigili del fuoco arrivati all’albergo, in via Rasella, al civico 3, che hanno constatato che le esalazioni erano riconducibili al cloro che si trovava nel locale tecnico a servizio della Spa al piano inferiore dell’hotel. Tra gli otto, cinque – tutti dipendenti dell’albergo – sono stati portati dal 118 in ospedale. Due i codici rossi: un 60enne portato all’ospedale San Giovanni e un 50enne trasportato all’ ospedale San Camillo. Ricoverati invece un 39enne e un 26enne, in codice giallo, all’ospedale Umberto I. Ma nessuno è in gravi condizioni. Intanto la Polizia locale fa sapere che è in corso l’evacuazione dell’hotel. Le forze dell’ordine stanno mettendo in sicurezza l’area e la viabilità della zona. Nel frattempo è stato chiuso un tratto di via delle Quattro Fontane e via Rasella. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti.

“Ogni volta che veniamo a Roma veniamo in questo hotel. Questa mattina ci siamo alzati, abbiamo fatto la doccia. Abbiamo aperto la porta ma l’aria era irrespirabile“, ha raccontato una turista canadese, ospite dell’hotel Barberini. “Non riuscivamo a respirare, ci piangevano gli occhi“. E sui cinque dipendenti della struttura trasportati in ospedale, la turista ha aggiunto: “Loro erano giù, sono entrati subito a contatto con il cloro”.