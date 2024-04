Una tendopoli è in allestimento vicino a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza, mentre si teme l’annunciata offensiva dell’esercito israeliano contro la città meridionale di Rafah. Foto satellitari di Planet Labs PBC, analizzate da Associated Press, mostrano l’inizio della costruzione di un complesso di tende già il 16 aprile appena a ovest di Khan Yunis. Le immagini scattate domenica scorsa dimostrano invece come la tendopoli sia cresciuta nel tempo.

Per il Wall Street Journal, che cita funzionari egiziani, Israele si sta preparando così a spostare i civili a Khan Yunis e in altre aree dove prevede di allestire tende-ricovero, centri di distribuzione alimentare e strutture mediche come ospedali da campo. Secondo le fonti, l’operazione di evacuazione durerà due o tre settimane in coordinamento con Stati Uniti, Egitto e altri Paesi arabi come gli Emirati. Rafah ospita metà dei 2,3 milioni di abitanti della Striscia di Gaza: qui sono fuggiti in tanti durante la guerra. Gli Usa hanno ripetutamente affermato che qualsiasi operazione militare israeliana deve proteggere i civili.

Intanto le Nazioni Unite hanno chiesto che venga condotta una “inchiesta credibile e indipendente” sulle fosse comuni scoperte a Khan Yunis dove sono stati rinvenuti, al momento, 310 cadaveri. Si tratta di notizie “estremamente preoccupanti” e che necessitano “ancora una volta” che “tutti questi siti vengano investigati a fondo”, ha dichiarato il portavoce della Segreteria generale dell’Onu Stephane Dujarric. “È una ragione in più per sottolineare la necessità di un cessate il fuoco, per la fine del conflitto, perché abbiamo bisogno di un maggiore accesso per il personale umanitario, una maggiore protezione per gli ospedali. È necessario che gli ostaggi vengano liberati”, ha aggiunto Dujarric.

Di contro le forze di difesa israeliane hanno negato qualsiasi coinvolgimento nel ritrovamento dei corpi all’interno di fosse comuni scavate nel complesso dell’ospedale di Khan Yunis. “L’affermazione secondo cui le Idf hanno seppellito i palestinesi è completamente priva di fondamento”, hanno dichiarato le forze israeliane. Le Idf hanno chiarito che durante l’operazione nell’area dell’ospedale Nasser sono stati esaminati i cadaveri sepolti dai palestinesi “come parte di uno sforzo per localizzare gli ostaggi”. L’esercito israeliano ha precisato di aver operato in “maniera mirata” all’interno del complesso ospedaliero, solo dove disponeva di informazioni sulla possibile presenza dei corpi degli ostaggi. “Gli esami sono stati effettuati in modo ordinato, rispettando la dignità del defunto e in modo rispettoso”, hanno aggiunto le forze israeliane, evidenziando che i corpi sono stati “riportati al loro posto in modo ordinato e corretto”.

E mentre la guerra prosegue, aumenta anche il bilancio delle vittime: sono 32 le persone uccise in attacchi israeliani nelle ultime 24 ore, il che porta a 34.183 il numero dei palestinesi uccisi nella Striscia dall’inizio del conflitto. È questo l’ultimo dato fornito dal ministero della Sanità della Striscia di Gaza, che riferisce anche di 59 feriti nelle ultime 24 ore e un bilancio complessivo di 77.143 feriti dall’inizio della guerra. Il ministero della Salute afferma anche che donne e bambini costituiscono circa i due terzi delle vittime.