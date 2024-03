Medici denudati, portati fuori dall’ospedale con le mani dietro la testa, picchiati e umiliati dai militari israeliani. Il video esclusivo diffuso dalla Bbc su quelli che sembrano essere solo gli ultimi abusi commessi dalle truppe di Tel Aviv nei confronti dei civili della Striscia di Gaza è stato definito “scioccante” anche dal ministro degli Esteri britannico, David Cameron, che intervenendo alla Camera dei Lord ha chiesto conto dell’accaduto alle autorità dello Stato ebraico: “Queste immagini e resoconti provenienti da questo ospedale sono molto inquietanti – ha dichiarato – e dobbiamo andare a fondo di ciò che è accaduto esattamente e abbiamo bisogno di risposte da parte degli israeliani a riguardo”. Anche il viceministro degli Esteri, Andrew Mitchell, riferendo ai Comuni, aveva invocato un’indagine approfondita su quanto successo.

Su questo episodio, avvenuto il 15 febbraio scorso, la rete britannica ha prodotto un vero e proprio report, intervistando operatori sanitari dell’ospedale Nasser, nella città di Khan Younis, dove i militari dello ‘Stato ebraico’ hanno condotto uno dei raid all’interno delle strutture ospedaliere della Striscia motivando le proprie azioni con la presenza di miliziani di Hamas. Le persone sentite dalla Bbc hanno detto di essere stati umiliati, picchiati, bagnati con acqua fredda e costretti a rimanere inginocchiati per ore, come si vede dal video. Nelle immagini si notano anche militari impegnati a portare fuori dalla struttura pazienti allettati, sospendendo quindi le cure da parte dei responsabili dell’ospedale.

Tra i racconti raccolti c’è ad esempio quello di Ahmed Abu Sabha, medico dell’ospedale Nasser che ha detto di essere stato trattenuto per una settimana durante la quale gli sono stati aizzati contro dei cani con la museruola e la sua mano è stata rotta da un soldato israeliano. Altri due medici, che hanno preferito rimanere anonimi, hanno riproposto racconti simili. Le Forze di Difesa Israeliane, interpellate dall’emittente, si sono limitate a dire che “qualsiasi abuso sui detenuti è contrario agli ordini dell’Idf ed è quindi severamente proibito“.

Nel video, girato il 16 febbraio, si vede una fila di uomini in mutande davanti al pronto soccorso dell’ospedale, inginocchiati con le mani dietro la testa. Sono identificabili come medici perché al loro fianco si vedono i camici che indossavano poco prima: “Chiunque abbia provato a ruotare la testa o a fare qualsiasi movimento è stato colpito”, ha raccontato il direttore generale dell’ospedale, il dottor Atef Al-Hout. “Li hanno lasciati per circa due ore in questa posizione vergognosa”. L’Idf ha replicato spiegando che “di norma, durante il processo di arresto, è spesso necessario che i sospetti terroristi consegnino i loro vestiti in modo che possano essere perquisiti e per assicurarsi che non nascondano giubbotti esplosivi o altre armi“.