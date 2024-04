Una maxi rissa con lanci di tavoli e sedie si è scatenata nella notte tra sabato 20 e domenica 21 aprile a Napoli, in una strada dei Quartieri spagnoli molto nota per la movida serale. Nel video si vede il caos e le botte tra i ragazzi mentre altre persone cercano di fuggire. Una persona è rimasta ferita con un cavatappi. Trasportato in ospedale, il giovane non è in pericolo di vita. Quattro gli arrestati, mentre una giovane 16enne è stata denunciata. Dopo la rissa il prefetto Michele di Bari ha fatto sapere di aver disposto “l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio in quell’area”.