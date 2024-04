Caduta fatale per una scialpinista ruzzolata per alcune centinaia di metri nel Canalone Comici al Sorapiss (Cortina d’Ampezzo). Verso le 15.30 di domenica 20 aprile la Centrale del 118 è stata allertata dai compagni di Monica Reginato, 55enne trevigiana di Castelfranco, che era in escursione con quattro amici. La donna è ruzzolata per alcune centinaia di metri nel Canalone. In quattro stavano risalendo la parte alta del canale con gli sci sulle spalle, quando la donna è scivolata, fermandosi alla base del canale.

Giunto sul posto, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore (Belluno) ha sbarcato con un verricello di 20 metri tecnico di elisoccorso e medico, che ha solamente potuto constatare il decesso della sciatrice. Ottenuto dalla magistratura il nulla osta per la rimozione, la salma è stata recuperata e trasportata alla piazzola di Cortina.