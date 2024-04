Il rilancio di Steven Zhang, per liquidare Oaktree, tenersi l’Inter e smentire ancora una volta le voci che davano per certa una cessione del club. La svolta è ormai imminente, stando a quanto riportano Gazzetta dello Sport e Repubblica, grazie al fondo d’investimento americano Pimco. Un nuovo prestito da 400 milioni di euro, di durata triennale: così il presidente nerazzurro potrà chiudere i conti con Oaktree, al quale deve restituire 375 milioni di euro entro il 20 maggio per evitare che le sue azioni dell’Inter finiscano in mano al fondo americano. Un nuovo prestito che sostituisce il vecchio, un’altra scommessa: Zhang non vuole cedere il club che sta per vincere la seconda stella, nella speranza che il futuro – nuova Champions, mondiale per club ma soprattutto il capitolo stadio – porti a uno scenario per lui più favorevole.

La trattativa con Pimco rappresenta non solo una soluzione ai debiti precedenti ma anche un modo per migliorare le condizioni di finanziamento. Zhang ha provato a trattare con Oaktree, ma il fondo ha offerto tassi di interesse ancora più elevati del 12% attuale e una scadenza temporale ridotta. Di fatto, a queste condizioni l’unica prospettiva era una cessione del club a breve termine. L’intesa con Pimco invece offre a Zhang un orizzonte temporale esteso e allontana lo spettro di una cessione forzata in un momento cruciale per l’Inter, che si appresta a vincere il suo ventesimo scudetto e centrare lo storico traguardo della seconda stella.

In attesa della formalizzazione dell’accordo, che dovrebbe avvenire nei prossimi quindici-venti giorni dopo il completamento della due diligence da parte di Pimco, Zhang guarda già alla prossima stagione calcistica e alle opportunità di crescita, incluso il progetto del nuovo stadio. La sua speranza è che l’Inter possa incrementare la sua attrattività per altri investitori: spiccano le voci di una cordata saudita pronta a entrare nel capitale del club. Intanto il presidente dell’Inter è a Shanghai per il Gp di Formula 1 ospite di Stefano Domenicali, mentre a Milano non lo si vede ormai da tempo.