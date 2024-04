Giorgia Meloni dal palco del comizio di centrodestra a Potenza a sostegno di Vito Bardi per le elezioni regionali in Basilicata, ha fatto suo uno dei cavalli di battaglia della Lega: l’autonomia differenziata.

“È un tema oggetto di continue fake news – ha rivendicato dal palco – Autonomia differenziata non vuol dire che io levo a una regione per dare a un’altra ma vuol dire che se ho una regione virtuosa posso valutare di darle nuove competenze da gestire. È un rapporto che nulla toglie alle altre regioni e che dà al Mezzogiorno la responsabilizzazione della sua classe dirigente che è qualcosa che serve”. “Non mi stupisce che quelli che si scagliano contro l’autonomia sono quelli che hanno i peggiori parametri, perché non vogliono che il loro lavoro venga valutato ai cittadini”, ha concluso.