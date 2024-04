“Oggi si è parlato tanto di questa mia presenza qui a Viterbo, viene da pensare ‘ha cambiato profilo, improvvisamente vuole fare il grande leader’: no, non sono qui per sostituire il presidente del Consiglio, per fare chissà cosa, il capo del partito, sono qui da dirigente di Fdi e da militante, questo siamo”. Così la responsabile della segreteria politica di Fdi, Arianna Meloni, a un evento elettorale a Viterbo per le elezioni europee, il primo che vede impegnata direttamente la sorella della premier. “Abbiamo scelto di fare politica senza avere nessuna ambizione personale, è con questo spirito che abbiamo iniziato a fare politica”, ha proseguito. Parlando poi con i cronisti al termine dell’evento ha detto di “essere emozionata” perché “non mi aspettavo tutta questa stampa”, smentendo poi l’ipotesi di una candidatura alle prossime europee. “Non mi candido“, ha urlato ai giornalisti che lo chiedevano lasciando l’evento.