“Aborto? Non riapriamo conflitti ideologici del tutto inutili. C’è una legge, va applicata, c’è da tanto, consentiamo che sia applicata a tutte le donne che lo richiedono, punto”. Così Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, a margine del convegno sulla formazione del movimento a Piazza di Pietra. “Sui candidati delle europee c’è stata una prima votazione interna, ce ne sarà una seconda e poi alla fine avremo una lista definitiva, con qualche innesto. Ho già anticipato che c’è la possibilità di poterci giovare dell’apporto di personalità che in termini di competenza, di capacità, ci rafforzino nelle politiche che vogliamo portare in Europa”, ha aggiunto l’ex premier parlando delle prossime elezioni europee. “Salis? Non mi sembra elegante commentare le candidature altrui – ha detto infine – Poi sul caso della Salis direi proprio massima astensione, lasciamo fare a chi ha deciso con i familiari questa candidatura”.