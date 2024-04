Una ex centravanti per l’avvocato. Il nuovo nome che Giuseppe Conte è pronto a giocarsi come esterna di peso per le Europee è quello dell’ex calciatrice Carolina Morace. Già attaccante della Nazionale con 105 reti segnate, allenatrice di calcio – nel 1999 guidò la Viterbese nell’allora C1, diventando la prima allenatrice di una squadra maschile – e avvocato, Morace è stata la più importante calciatrice italiana.

Veneziana, classe 1964, opinionista per vari programmi, è sposata con un’ex calciatrice australiana. In suo libro, Fuori dagli schemi, si lamentò del calcio “pieno di pregiudizi e omofobia”. E sono anche le sue posizioni pubbliche sui diritti civili ad aver spinto il Movimento a contattarla, già diverse settimane fa, per sondarla su una eventuale candidatura.

Due anni fa, Morace raccontò che non le sarebbe dispiaciuto candidarsi sindaca a Venezia. “Come ha fatto Damiano Tommasi a Verona” disse al Corriere della Sera. Ma ora è pronta ad accogliere l’offerta di Conte, probabilmente correndo nella circoscrizione Centro, da seconda in lista. La trattativa, raccontano fonti del Movimento, è ormai agli ultimi dettagli. Mentre si lavora anche “ad altri innesti”, come ha spiegato lo stesso Conte. Ossia ad altri esterni, con l’obiettivo di allargare il perimetro elettorale del M5S. Per questo l’ex premier ha visto con favore l’autocandidatura del direttore de La Notizia Gaetano Pedullà, che ieri ha superato la prima selezione sul web per la circoscrizione Nord-Ovest.