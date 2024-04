A Gaza, in Israele, in Iran, “ci stiamo avvicinando davvero a una situazione di grandissimo pericolo”. Così Vincenzo De Luca nel solito punto stampa del venerdì pomeriggio. Analizzando la situazione in Medio Oriente, per il governatore della Campania, l’occidente “è colpevole” perché “ha una doppia morale e una doppia concezione della legalità internazionale”. “Parla delle risoluzioni delle nazioni unite da rispettare per i poveri cristi, per i popoli non tutelati fino in fondo, ma non dice nulla quando vengono violate da Israele”.

“Ci stiamo avvicinando all’orlo di un baratro – dice ancora De Luca – Rischiamo di portare i nostri figli un passo dopo l’altro verso la guerra. Auguriamoci che almeno l’occidente ritrovi il coraggio del dialogo fra i popoli e smetta di ritenere di essere portatore unico della ragione e dei valori umani”. “Auguriamoci che tutti trovino la strada del rispetto reciproco e della convinzione che oggi la page regge se regge l’idea di multipolarismo – auspica ancora il presidente di Regione – Occorre tener conto di popoli, di culture di storie che vanno rispettate. Altrimenti è aperta la strada verso la guerra nucleare”.