Il Milan non ha perso l’armonia in vista della sfida delicatissima contro la Roma che vale un posto in semifinale di Europa League. I rossoneri all’Olimpico devono recuperare l’1-0 subito nel match di andata per puntare ancora a vincere un trofeo in questa stagione. Nell’allenamento della vigilia, però, la squadra di Stefano Pioli ha dimostrato di vivere la pressione con sorrisi e scherzi.

Uno dei momenti più divertenti è stato catturato dalle telecamere, che come di consueto riprendono la prima parte della seduta. Si vede Samuel Chukwueze sfidare i compagni di squadra a stoppare i palloni che lui calcia a campanile. Alessandro Florenzi ci riesce in scioltezza, mentre Rafael Leao sbaglia il controllo in due occasioni. E allora Florenzi, ex della sfida con la Roma, ne approfitta per prendere in giro il portoghese: “Ha ragione Cassano”.

Chiaramente uno sfottò tra compagni. Il riferimento è chiaro: da sempre Antonio Cassano è critico nei confronti di Leao e il portoghese ha dimostrato in più occasioni di non gradire i suoi commenti. L’ultimo episodio è legato all’apparizione dell’ex fantasista barese alla Domenica Sportiva, quando aveva sottolineato la scarsa vene realizzativa di Leao. L’attaccante del Milan aveva replicato sui social con le faccine da pagliaccio.