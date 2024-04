Daniele De Rossi sarà l’allenatore della Roma anche nella prossima stagione. Il lavoro del tecnico chiamato per sostituire Muorinho ha convinto Dan e Ryan Friedkin, proprietari del club, che sia lui l’uomo giusto per la panchina giallorossa. Anche a prescindere dal risultato di questa sera, quando la Roma contro il Milan si gioca un posto in semifinale di Europa League. Anzi, il rinnovo a sorpresa proprio nel giorno della partita – una mossa in pieno stile Friedkin – è chiaramente pensata ad hoc per caricare l’ambiente e per garantire piena e incondizionata fiducia a De Rossi.

Lo dimostra il comunicato diramato dall’As Roma, che non contiene nessun dettaglio su cifre e durata del nuovo contratto: “Dopo un incontro svolto ieri (mercoledì, ndr) pomeriggio con Daniele De Rossi, siamo lieti di annunciare che continuerà a ricoprire la carica di allenatore della Roma anche al termine di questa stagione e per il prossimo futuro – scrivono insieme i proprietari della Roma – Nel suo breve mandato come capo allenatore, l’impatto positivo che la sua leadership ha portato all’intero club, ha continuato il racconto della sua storia straordinaria con la Roma. La guida di Daniele è improntata al rispetto e al coraggio, mentre la sua forza e la sua fiducia, profondamente radicate nel club sono in linea con i valori della Roma, della città e dei nostri tifosi che non hanno eguali”.

Parole che appunto puntano al lato emotivo e semmai sottolineano la totale armonia tra il nuovo allenatore, la dirigenza e la proprietà giallorossa. De Rossi piace ai Friedkin anche per come e cosa comunica, per come fa giocare la Roma. Al di là dei risultati, che ad oggi comunque garantirebbero un posto in Champions League (il quinto, che per l’Italia ormai è quasi una garanzia). Ma i risultati da qui a fine stagione – compresa la sfida di Europa League contro il Milan – non saranno più dirimenti. I Friedkin hanno comunque scelto De Rossi: “Continueremo a lavorare insieme con sempre maggiore impegno per offrire il futuro che i tifosi della Roma meritano – continua il comunicato – Non potremmo essere più felici di costruire un progetto a lungo termine con Daniele”. Poi la nota si conclude con il canonico “Forza Roma” e con un “ulteriori dettagli seguiranno nei prossimi giorni”. I dettagli dell’accordo si sapranno più avanti, al momento quel che contava era far passare il messaggio.