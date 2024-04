“Chiaramente Mario Draghi è una persona molto autorevole, e io sono contenta che si parli di un italiano per un ruolo del genere”, quello al vertice della Commissione europeo, “dopodiché io continuo a dire una cosa banale e cioè che tutto questo dibattito qui è filosofia buona per i titoli dei giornali e buona magari per fare campagna elettorale, ma non è così che funziona”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa a Bruxelles al termine del Consiglio europeo straordinario. “Questa tendenza a tentare di decidere chi fa cosa prima che i cittadini votino è una tendenza sulla quale non mi troverete mai, perché funziona che i cittadini votano, che decidono chi ha più peso e chi ha meno peso per fare le proprie proposte, che stabiliscono quali sono le maggioranze possibili, e all’esito di questo ragionamento si comincia a parlare dei nomi. Per cui a me non interessa questo dibattito e non parteciperò a questo dibattito”, ha aggiunto la presidente del Consiglio.