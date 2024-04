“Si dichiara antifascista?”. La domanda di un giornalista al punto stampa a Bruxelles, al termine del Consiglio europeo, rivolto a Giorgia Meloni, non ha ricevuto una risposta. La presidente del Consiglio ha detto che “quello che ho, che avevo da dire sul fascismo l’ho detto cento volte e non ritengo di doverlo ulteriormente ripetere. Poi voi potrete così continuare a riempire i titoli dei vostri giornali sostenendo che sono una pericolosa fascista perché vi ringrazio che mi aiutate anche, visto che penso che la gente che da un anno e mezzo vede questo governo si renda conto che gli estremisti in Italia stanno da un’altra parte, e decisamente non stanno al governo in questo momento”.