“Il sistema sanitario nazionale è in crisi, e questo è sotto gli occhi di tutti. Ci sono fenomeni più acuti, come le liste d’attesa, i pronto soccorso, la carenza di medici. Tutte queste cose non si risolvono con misure spot, ma con una grande riforma della sanità”. Lo ha detto l’oncologo Francesco Cognetti, coordinatore del Forum delle società scientifiche dei clinici ospedalieri e universitari italiani, che rappresenta 75 società scientifiche che hanno denunciato la crisi del sistema sanitario nazionale. “Le cause partono da lontano, almeno dal 2011 quando, fino al 2022, i finanziamenti hanno registrato un +6%. Ma la Germania ha fatto +40%, la Francia +30%, la Spagna +18%“.