“Libertà di stampa, libertà di informazione, libertà. Una colonna portante della nostra Costituzione, messa in discussione da un Governo sempre più insofferente a ogni forma di controllo”, così il capogruppo al Senato del Partito Democratico, Francesco Boccia. “Ci battiamo dall’inizio di questa legislatura per garantire che il Parlamento continui il suo lavoro costante di controllo sulle azioni del Governo. Ci preoccupa soprattutto la crescente insofferenza del Governo contro la stampa – ha aggiunto – Non consentiremo loro di mettere bavagli. Non consentiremo loro di continuare a reprimere le voci che consentono agli italiani di conoscere quello che accade anche se non piace alla presidente del Consiglio”.