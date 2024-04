Rimodulazione dei prezzi dal 1° giugno 2024. Come riportato da Calcio e Finanza, l’emittente televisiva Sky lancerà un nuovo listino prezzi al rialzo per i pacchetti sport e calcio: il primo aumenterà di 6,90 euro al mese e il secondo crescerà di 3 euro ogni mensilità (da 5 a 8) per i listini Smart e Open. Secondo vari siti web allora, gli abbonati Smart arriveranno a pagare 22,90 di Sport al mese (la base di partenza è di 16 euro), mentre gli abbonati Open dovranno pagarne 26,90 (partono da 20 euro).

Per quanto riguarda invece il vecchio listino, l’incremento sarà di 7,99 euro al mese per il pacchetto Sport (da 15,20 a 23,19 euro) e pari a 2,99 euro al mese per il pacchetto Calcio (da 5 a 7,99). Sempre secondo il portale Calcio e Finanza, l’emittente ha deciso per questa variazione dei prezzi dopo sette anni senza alcun cambiamento verso l’alto. L’unica rimodulazione era stata fatta nel 2021 a ribasso, con il costo del pacchetto Calcio che scese di 10 euro in seguito alla conquista dei diritti tv per la Serie A da parte di Dazn nelle vesti di player principale. La mossa di Sky si inserisce più generalmente in un contesto dove molte altre piattaforme streaming e pay TV stanno aumentando i costi dei loro abbonamenti.