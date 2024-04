di Alex Meta

La lettera pubblicata oggi sul Fatto quotidiano, firmata da alcuni tra i maggiori professori di Ingegneria, dovrebbe suscitare scalpore tra i cittadini e sollevare un dibattito tra le forze politiche. Dibattito fondato su questioni tecniche e non su chiacchiere in libertà.

In pratica gli illustri cattedratici, sulla cui competenza tecnica nessuno può avanzare sospetti, hanno osservato che finora nessuno ha mai realizzato un ponte a campata unica di 3300 metri: il più lungo (solo stradale) finora realizzato raggiunge solo i 2000 metri. Più difficile e complesso è farci passare un treno, tanto è vero che il ponte a campata unica più lungo che è in corso di realizzazione e sarà di 1480 metri. Il problema ferroviario risiede sul fatto che questi ponti sono soggetti ad oscillazioni con il vento e che un treno pesa più di 600 tonnellate.

Come si possa riuscire a raddoppiare la lunghezza del Ponte più lungo in corso di realizzazione non è dato sapere perché un progetto esecutivo non esiste. Ma quello che è più rilevante è l’osservazione dei professori sul fatto che manca del tutto il coinvolgimento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, della Commissione Valutazione Impatto Ambientale e soprattutto dell’Ansfisa (Agenzia Nazionale della Sicurezza Ferroviaria). Cioè, in buona sostanza, la politica discute sul nulla dal punto di vista tecnico. E nonostante tutto si procede con gli espropri dei terreni senza avere in mano un progetto esecutivo, validato integralmente e definitivamente dai competenti organi pubblici che ne certifichino la fattibilità. È come andare a comprare le piastrelle di una casa non ancora progettata. Una follia!

Tenuto conto che queste importanti osservazioni critiche provengono da illustri professionisti di indiscusso valore, mi aspetterei un’immediata eco sull’opinione pubblica ed una obbligatoria risposta (tecnica) da parte del governo e del Ministero dell’Infrastruttura.

E mi aspetto anche che qualche giornalista illuminato faccia le domande giuste al ministro, usando gli argomenti sviluppati dai tecnici.

