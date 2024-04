Stando all’ultimo sondaggio diffuso dal New York Times la corsa alla Casa Bianca sembra ancora tutta da giocare. Il presidente in carica Joe Biden è in recupero e ora è quasi alla pari con lo sfidante Donald Trump. Il primo raccoglie il 45% dei consensi contro il 46% del secondo. Gli indecisi sono l’8%. Nelle rilevazione dello scorso febbraio Trump conduceva invece con un 48% contro il 43% di Biden. Secondo il quotidiano la base elettorale dei democratici sta iniziando a coalizzarsi a sostegno del suo candidato mettendo da parte i dubbi sulla gestione dell’economia e sull’età del presidente in carica.

Il quotidiano ricorda come le ultime due elezioni presidenziali siano state decise da poche migliaia di voti in una manciata di stati particolarmente in bilico, e le presidenziali del prossimo novembre potrebbero essere altrettanto serrate. In una nazione così divisa, anche il più piccolo spostamento di sostegno potrebbe rivelarsi decisivo. Nell’ultimo mese, il sostegno a Biden è rimasto stabile tra gli elettori bianchi è ma è aumentato tra quelli neri e latini, anche se è ancora indietro rispetto ai livelli abituali dell’elettrato democratico.